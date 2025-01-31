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В Апастовском районе Татарстана могут отменить выплаты за рождение детей

10:03, 31.01.2025
В Апастовском районе Татарстана могут отменить выплаты за рождение детей
Фото: Yuri Shirota на Unsplash

Администрация Апастовского района рассматривает возможность отмены разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей за рождение ребенка. Проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее право на получение данной выплаты имели матери, проживающие на территории района не менее года и не имеющие судимости, чьи дети родились с 1 января 2024 года.

В то же время в Мамадышском районе Татарстана планируется ввести новую меру социальной поддержки семей с детьми. Родители получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Рената Валеева

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