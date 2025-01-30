В Мамадышском районе Татарстана введут выплаты за рождение детей

Фото: Ринат Назметдинов

В Мамадышском районе Татарстана планируется ввести новую меру социальной поддержки семей с детьми. Документ проходит антикоррупционную проверку.

Родители получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для семей, где отец или мать являются участниками СВО, размер выплаты будет увеличен до 20 тысяч рублей.

Инициатива направлена на улучшение демографической ситуации в районе, где численность населения сокращается уже более десяти лет. По данным на 2021 год, население Мамадышского района, включающего город Мамадыш и 28 сел, составляло около 40 тысяч человек.



Для получения выплаты родителям необходимо будет обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.

В 2024 году Татарстан направил 32 млрд рублей на поддержку семей, из которых 16,8 млрд рублей поступило из республиканского бюджета, а 15,2 млрд — из федерального.

Рената Валеева