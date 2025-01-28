Около 2 тыс. вынужденных переселенцев приехали в Татарстан за 2024 год

Фото: Мария Зверева

В Татарстан за 2024 год переехали 1,8 тыс. вынужденных переселенцев, среди которых 373 ребенка. Как сообщила уполномоченный по правам человека Сария Сабурская, почти 900 из этих граждан трудоспособного возраста.

Из общего числа переселенцев 473 человека обратились за помощью в трудоустройстве, и на данный момент официально трудоустроен 461 гражданин.

Напомним, что аналитики назвали самый популярный район для переезда вблизи Казани — им стал Лаишевский. Так, около 17% населения Усад, Больших и Малых Кабанов, Песчаных Ковалей и Сокуров ранее проживали за пределами республики.



Анастасия Фартыгина