Около 2 тыс. вынужденных переселенцев приехали в Татарстан за 2024 год
В Татарстан за 2024 год переехали 1,8 тыс. вынужденных переселенцев, среди которых 373 ребенка. Как сообщила уполномоченный по правам человека Сария Сабурская, почти 900 из этих граждан трудоспособного возраста.
- Из общего числа переселенцев 473 человека обратились за помощью в трудоустройстве, и на данный момент официально трудоустроен 461 гражданин.
Напомним, что аналитики назвали самый популярный район для переезда вблизи Казани — им стал Лаишевский. Так, около 17% населения Усад, Больших и Малых Кабанов, Песчаных Ковалей и Сокуров ранее проживали за пределами республики.
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