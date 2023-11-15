Эксперты назвали самый популярный район для переезда около Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики назвали самый популярный район для переезда вблизи Казани — им стал Лаишевский. Так, около 17% населения Усад, Больших и Малых Кабанов, Песчаных Ковалей и Сокуров ранее проживали за пределами республики. В основном сюда переезжают из Москвы, Самарской области и Башкирии. Об этом «Реальному времени» рассказали в «МегаФоне».

Вторым по популярности для переезда стал Пестречинский район, 14% жителей которого прибыли из других регионов. Куюки, Богородское, Кощаково, Званку, Новое Шигалеево, Царево чаще других выбирают граждане из Башкирии. Меньше приезжих было зафиксировано в поселках и селах Зеленодольского, Высокогорского и Верхнеуслонского районов — их доля составляет лишь 6-8%.

Как уточняют эксперты, в ходе исследования изучались данные за период с января по октябрь текущего года.

— С начала года количество абонентов, проживающих в пригороде Казани, увеличилось на 20%. При этом число клиентов, которые мигрировали из разных регионов страны, стало выше на 50%. Потребление мобильных сервисов растет соразмерно, — пояснил директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

realnoevremya.ru (архив)

Согласно данным Всероссийской переписи населения (на 22 января 2023 года), из 4 004 809 жителей Татарстана 3 377 063 указали в переписных листах, что родились в республике. Это 84,3% населения региона. Остальная доля населения — переехавшие в республику из других регионов России.

При этом особой популярность Татарстан пользуется у уроженцев соседних субъектов, с которыми она входит в Приволжский федеральный округ.

На первом месте с большим отрывом от других регионов уроженцы Башкирии — их в Татарстане насчитывается почти 45,5 тысячи человек. Для сравнения, родившихся в РТ и переехавших в Башкортостан 17 449, то есть почти в три раза меньше. Из регионов Приволжского федерального округа в Татарстане меньше всего переселенцев из Пензенской области — 2 130.

«Реальное время» собрало рейтинг регионов Приволжского федерального округа, уроженцы которых обосновались в Татарстане:

Башкортостан — 45 477; Удмуртия — 17 807; Чувашия — 14 457; Пермский край — 14 429; Самарская область — 13 624; Марий Эл — 12 991; Кировская область — 12 247; Оренбургская область — 11 806; Ульяновская область — 10 108; Нижегородская область — 5 666; Саратовская область — 3 671;

Мордовия — 2 842; Пензенская область — 2 130.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Если исключить регионы Приволжского федерального округа, то лидером среди регионов России по числу уроженцев, переехавших в Татарстан, станут субъекты Уральского федерального округа. Речь идет сразу о трех областях — Свердловской, Челябинской и Тюменской.

Меньше всего в Татарстане проживает людей, родившихся в Орловской области (353), Хакасии (168), Адыгее (144), Севастополе (143), Чукотском автономном округе (102), Еврейской автономной области (125) и Ингушетии (77). Минимум переехавших в республику родились в Ненецком автономном округе — 23 человека.

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Максим Кокунин