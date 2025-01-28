Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков получил тренерскую лицензию категории Pro

Фото: Динар Фатыхов

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков получил тренерскую лицензию категории Pro. Об этом сообщил футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы тренера. По его словам, Рыжиков ищет работу главным тренером, отказываясь от предложений работать с вратарями в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Сергей получил категорию Pro, сдал экзамены. Сейчас занимаемся вопросом, ищем вариант. Он хочет быть главным тренером. Как тренером вратарей его звали много куда, даже в РПЛ. Вторая восьмерка — почти во все команды. Но он хочет быть главным тренером, — сказал «РБ-Спорт» Сафонов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рыжиков в игровой карьере выступал за казанский «Рубин». Вместе с клубом экс-вратарь стал двукратным чемпионом России.



После завершения карьеры футболиста Рыжиков перешел на тренерскую работу. В сентябре он был уволен с поста главного тренера казанского «Сокола», где проработал лишь несколько месяцев.

Тренерская лицензия UEFA Pro позволяет работать в высших дивизионах страны на постоянной основе, а также управлять клубом в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Зульфат Шафигуллин