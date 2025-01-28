УНИКС завершит январский цикл домашним матчем против «Енисея»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, во вторник, казанский УНИКС проведет заключительный январский матч, принимая на своей площадке «Енисей». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Казанцы подходят к этой встрече после уверенной победы над МБА-МАИ (94:66) в минувшую субботу. Эта победа стала для УНИКСа 23-й в текущем чемпионате и позволила повторить самую длинную победную серию в нынешнем розыгрыше Единой Лиги ВТБ — 12 матчей.

«Енисей» в январе одержал три победы в шести играх, обыграв «Автодор» (81:75), «Пари Нижний Новгород» (88:77) и «Астану» (78:63), но уступил УНИКСу (60:66), «Локомотиву-Кубань» (80:97) и «Парме» (74:77). В настоящее время команда занимает 9-е место в турнирной таблице.

В истории личных встреч в Единой Лиге ВТБ УНИКС имеет подавляющее преимущество над «Енисеем» — 22 победы против 4. Все три матча между командами в текущем сезоне завершились победой казанского клуба.

Рената Валеева