УНИКС одержал победу в двенадцатом матче подряд

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС одержал победу над московским МБА-МАИ на гостевой площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:66 (15:22, 19:23, 12:27, 20:22).

Для казанцев победа стала двенадцатой подряд.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 19 очков, он также оформил пять подборов. Девон Акун-Перселл прибавил к победе 15 очков, пять подборов и пять перехватов.



Напомним, 19 января казанский УНИКС одержал победу над «Самарой» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:59.

Анастасия Фартыгина