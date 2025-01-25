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УНИКС одержал победу в двенадцатом матче подряд

15:57, 25.01.2025
УНИКС одержал победу в двенадцатом матче подряд
Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС одержал победу над московским МБА-МАИ на гостевой площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:66 (15:22, 19:23, 12:27, 20:22).

  • Для казанцев победа стала двенадцатой подряд.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 19 очков, он также оформил пять подборов. Девон Акун-Перселл прибавил к победе 15 очков, пять подборов и пять перехватов.

Напомним, 19 января казанский УНИКС одержал победу над «Самарой» на домашней площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:59.

Анастасия Фартыгина

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