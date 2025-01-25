В новогодние каникулы больше трети татарстанцев путешествовали по России

Фото: Максим Платонов

В новогодние выходные больше трети татарстанцев путешествовали по России: 14% побывали в других регионах страны, а 22% открывали новые места в родной республике. За границу съездили 2% опрошенных, следует из исследования hh.ru и сервиса «Островок».

Уточняется, что за последние пять лет доля путешественников заметно выросла. Если в 2020 году все праздники провели дома 89% жителей республики, то в этом — всего 65%. При этом популярность внутреннего туризма возросла в четыре раза.

Большинство путешествующих татарстанцев — 63% — в январские выходные отправились к родственникам и друзьям. Еще 26% респондентов занялись активным отдыхом, 23% посещали музеи и выставки. Сняли домик в лесу 7% жителей республики, а съездили в санаторий 14%. Походы оказались популярны у 7% опрошенных.

— Традиционно самым популярным выбором для новогодних путешествий по России в этом году стал экскурсионный туризм. По направлениям для такого отдыха отмечены высокие темпы роста спроса: на треть больше бронирований, чем в прошлом году, россияне совершили в Суздале и Пскове, Выборге, на четверть больше — в Великом Новгороде и Вологде. Эти направления предлагают туристам богатую культурную программу, включая театры, музеи, выставки для всей семьи, фестивали и уличные гуляния, возможность прикоснуться к русской культуре и истории и насладиться местной гастрономией, — рассказала управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Напомним, в минувший новогодний туристический сезон количество жителей Татарстана, выехавших за рубеж, увеличилось на 15% по сравнению с прошлыми зимними каникулами. При этом спрос на туры с вылетами из Казани вырос на 72%.

Елизавета Пуншева