В новогодние праздники татарстанцы предпочли пляжный отдых европейским ярмаркам

Среди жителей Татарстана наибольшей популярностью пользовался Таиланд, за ним следует Китай

Фото: Михаил Захаров

В минувший новогодний туристический сезон количество жителей Татарстана, выехавших за рубеж, увеличилось на 15% по сравнению с прошлыми зимними каникулами. При этом спрос на туры с вылетами из Казани вырос на 72%. Европейским рождественским ярмаркам татарстанцы предпочли отдых на пляже: азиатское направление стало популярнее в 1,5 раза, а интерес к Европе сократился.

Среди жителей Татарстана наибольшей популярностью пользовался Таиланд, за ним следует Китай. Вьетнам стал третьим по популярности азиатским направлением, его популярность выросла в 2,5 раза. Туры в Таиланд из Казани составили почти 8% от всех проданных поездок. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру».

Также на 45% увеличилось количество туристов из республики, отправившихся на Африканский континент, где наибольший интерес и прирост путешественников демонстрирует Египет (турпоток вырос на 46%). На него пришлось 29% проданных туров с вылетом из Казани.

Путешествия в Европу из Татарстана сократились на 2%. Рекордное падение интереса отмечено к странам, где популярны зимние виды отдыха, таким как Швейцария и Хорватия. Турция также потеряла часть татарстанских туристов (снижение на 8%). Однако этот популярный летний курорт сохранил второе место в топ-3 туристических стран на новогодние праздники, куда также вошли ОАЭ и Египет.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средняя продолжительность новогоднего отпуска татарстанцев составила семь дней. Примечательно, что жители республики стали планировать поездки заранее: глубина бронирования увеличилась на 42% и достигла одного месяца.



Рената Валеева