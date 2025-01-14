Турпоток россиян на Мальдивы в 2024 году достиг рекорда с 225 тыс. визитов

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В 2024 году количество визитов россиян на Мальдивы увеличилось на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, установив новый рекорд, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно данным иммиграционной службы Мальдив, россияне совершили 225 тыс. поездок на эти экзотические острова.

Мальдивы продолжают оставаться популярным направлением среди российских туристов, благодаря низкой сезонности отдыха. Наибольшее количество визитов было зафиксировано в январе, феврале, марте, а также в июле, августе и в период с октября по декабрь. В то же время, май стал месяцем с наименьшим числом поездок.

Всего в 2024 году на Мальдивы прибыло 2 млн туристов, среди которых россияне занимают второе место после граждан Китая. На третьем месте по количеству визитов находятся туристы из Великобритании, Германии и Италии.

Анастасия Фартыгина