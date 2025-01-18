Халил Шайхутдинов: «Команда Татарстана — сильная и сплоченная»

Первый заместитель министра спорта Татарстана оценил выступления татарстанских лыжников

Фото: Дарья Беззубова

Трасса лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирный с 16 по 19 января принимает пятый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам.

В первый день соревнований спортсмены боролись за медали в гонке свободным стилем на 10 и 15 километров. Победительницей коньковой «разделки» с результатом 23:12.1 стала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева. Среди мужчин лучшим также стал представитель Татарстана Савелий Коростелев, показавший результат 31:07.1.

В следующий соревновательный день Наталья Терентьева завоевала серебряную медаль в женском спринте, уступив другой представительнице Татарстана — Анастасии Фалеевой. В мужском спринте победу одержал двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев, а трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступающий за Татарстан, стал третьим.

— Мы рады, что можем принимать соревнования такого уровня и масштаба, ведь даже внутри страны у нас большая конкуренция между регионами — до последней секунды не знаем, кто станет чемпионом. Сегодня, конечно, хотели бы победы для наших Натальи Терентьевой и Александра Большунова, но они бились и стали призерами. Команда Татарстана, которой руководит президент Федерации лыжных гонок Ильшат Фардиев, сильная и сплоченная, — поделился первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.



Дарья Беззубова