Фалеева из сборной Татарстана выиграла спринт на Кубке России в Казани

Фото: Дарья Беззубова

В Казани на пятом этапе Кубка России по лыжам Анастасия Фалеева выиграла спринтерскую гонку. Это пятая победа подряд в спринте для спортсменки.

В финале спринта соревновались Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, Алена Баранова, Екатерина Никитина, Ольга Сергеева и Анастасия Фалеева. При этом в финальную гонку не пробились лидеры общего зачета Екатерина Смирнова и Дарья Непряева.

Первой на финиш приехала Фалеева, опередившая на сотые доли секунды Терентьеву. Тройку лучших замкнула Баранова, а Сорина стала четвертой.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Завтра в рамках казанского этапа Кубка России пройдут женский и мужской скиатлон на дистанции 10+10 км. В стартовый день соревнований Наталья Терентьева и Савелий Коростелев выиграли «разделку» свободным стилем.

Зульфат Шафигуллин