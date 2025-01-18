Александр Терентьев: «Выходя на старт, всегда борюсь за победу»

Двукратный призер Олимпийских игр победил в спринте классическим стилем на этапе Кубка России в Казани

Фото: Егор Данилов

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Александр Терентьев победил в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России в Казани, где преодолел дистанцию за 2.55,60.

— Выходя на старт, всегда борюсь за победу, но спринт непредсказуем. Моя тактика всегда — от забега к забегу — одна и та же: выходить последним, на спуске «выкатывать», а на подъеме стараться быть вторым. Завтра бегу скиатлон и планирую выложиться на полную. Этап в Казани проходит хорошо: трасса хорошая, атмосфера теплая, людей очень много, — рассказал Александр Терентьев.

Супруга Александра — Наталья Терентьева — в этот же день стала второй в финале женского спринта, где уступила победу татарстанской лыжнице Анастасии Фалеевой.

— Успехи Наташи меня не удивляют, мы все время вместе, я вижу, как она тренируется и отдается спорту, вижу каждый ее шаг, — дополнил Терентьев.

Дарья Беззубова