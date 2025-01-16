Коростелев выиграл гонку этапа Кубка России в Казани, Мальцев — второй

Фото: скриншот из трансляции "Матч ТВ"

Победителем гонки на 15 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Казани стал Савелий Коростелев.

Представитель сборной Татарстана финишировал первым с результатом 31 минута 1,7 секунды. Вторым с отставанием в 6,0 секунд стал Артем Мальцев, тройку лучших замкнул Денис Спицов с отрывом 8,2 секунды. Четыре представителя Татарстана попали в топ-6 на финише гонки.

скриншот из трансляции "Матч ТВ"

Ранее у женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, которая впервые выиграла после выхода из декретного отпуска.

Пятый этап Кубка России в Казани продлится до 19 января. В субботу лыжники будут соревноваться в спринтерской гонке.

Зульфат Шафигуллин