Руководитель Казанского отдела СК на транспорте раскрыл детали крушения самолета «Цессна» в Татарстане

Фото: Михаил Захаров

10 июля в Татарстане рухнул легкомоторный самолет «Цессна». В результате крушения погибли 11-летняя девочка с матерью и опытный пилот. Руководитель Казанского отдела Центрального следственного управления на транспорте СКР Николай Гончаров рассказал «Реальному времени» о том, как шло расследование трагедии.

По его словам, весь ход полета снимался процесс на камеры GoPro как дополнительная опция для пассажиров, потом для них монтировалось видео.

— Мы выехали на место и начали расследование совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — они эксперты в таких делах, с колоссальным опытом, и следствие на них ориентируется. При осмотре места происшествия нашли эти спортивные камеры, одна была установлена на крыле и сгорела, а камера в салоне уцелела и по ней удалось прямо на месте посмотреть весь ход полета. Мы увидели ошибку пилота — это было безобразное вождение в плане фигур высшего пилотажа на самолете, на котором нельзя их выполнять, — сообщил Гончаров.

"Реальное время"

Он подчеркнул, что воздушное судно летало на недопустимо низких высотах:

— Заявленная для диспетчера высота у этого самолета — 1 000 футов, а он летал буквально над водой, над землей. По показаниям выжившего пассажира, ветки деревьев фактически в окно попадали. То самолет из лощины, заросшей деревьями, фактически как в тоннеле, вылетает, то летит прямо над водой. Так нельзя! Тем более — в нагруженном самолете. Пилот — очень самонадеянный был, в принципе — профессионал. Он понимал, что делает. Говорят же, усталость профессионалов обычно заканчивается смертью. В какой-то момент они просто теряют бдительность и начинает вот так чудить.

Подробнее — в материале «Реального времени».