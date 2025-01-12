Исторический роман стал самым популярным жанром у россиян во время новогодних праздников

Общий рост прочтений книг в новогодние праздники составил 10%, а покупок — 20%

Фото: Динар Фатыхов

Эти зимние праздники оказались временем для книг. Литературная платформа независимых авторов «Литнет» опубликовала данные, которые показывают значительный рост интереса россиян к чтению в праздничные дни. Сравнивая показатели за декабрь 2024 года — период с 20 по 29 декабря и с 30 декабря по 8 января 2025 года — платформа выявила интересные тенденции в предпочтениях и активности читателей.

Общий рост прочтений книг в новогодние праздники составил 10%, а покупок — 20%. Самые активные читатели проживают в Кемерово, Омске и Перми, где зафиксировано значительное увеличение читательской активности. Однако в столице, а также в Иркутске и Челябинске, напротив, отмечено снижение интереса к книгам на фоне праздников. Любопытно, что привычное время чтения у россиян сместилось с раннего утра (6:00) на более поздний старт — около 9:00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жанровые предпочтения россиян также претерпели изменения. Лидером популярности стал исторический роман, прочтения которого выросли почти в три раза. Исторический детектив занял вторую позицию, с удвоением числа прочтений. Замыкает тройку киберпанк, который в праздничные дни набрал более чем в два раза больше поклонников. Жанры мистики и ужасов, криминального триллера, а также исторического любовного романа и полицейского детектива также заметно увеличили свою аудиторию. Особый интерес вызвали книги из категории фантастики: короткие любовные романы и юмористическая фантастика показали стабильный рост популярности.

Литературный редактор «Литнет» Анастасия Тугова связывает рост интереса к историческим произведениям с желанием читателей погрузиться в прошлое и пережить эпохальные события через призму литературы. Исторический роман, детектив и любовные сюжеты с историческим антуражем создают ощущение соприкосновения с атмосферой других эпох. Неожиданным лидером стал и киберпанк, который символизирует увлечение читателей антиутопическими мирами будущего, насыщенными информационными технологиями и элементами искусственного интеллекта. На фоне общей популярности жанров, вызывающих острые эмоции, таких как мистика, ужасы и криминальный триллер, можно сделать вывод, что россияне искали новых впечатлений и ярких переживаний в книгах.

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Екатерина Петрова