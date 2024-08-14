По итогам января — июля в консолидированный бюджет Татарстана поступило 24,8 млрд рублей акцизов

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — июля в консолидированный бюджет Татарстана поступило 24,8 млрд рублей акцизов. Данный показатель составляет 57,8% от плановых назначений, сообщает пресс-служба Минфина республики.

Акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, составили 2,7 млрд рублей, на алкоголь — 2,3 млрд рублей, на пиво — 8,1 млрд рублей, на 8,1 млрд рублей.

Напомним, что долг по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 июля составил 11,2 млрд рублей. По сравнению с январем снижение данных показателей составило 0,6 млрд рублей.

Разиль Самигуллин