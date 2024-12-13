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Министр спорта России Михаил Дегтярев избран президентом ОКР

12:48, 13.12.2024
Министр спорта России Михаил Дегтярев избран президентом ОКР
Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев ранее сообщал, что готов совмещать должности министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России. Станислав Поздняков, возглавлявший ОКР, ушел в отставку 15 октября.

«Сейчас необходимо и особенно важно не поддаваться лишним эмоциям, сохранить для наших атлетов любую возможность завоевать медали на международных соревнованиях и привозить их домой, в Россию. Они от российского гражданства не отказывались. Во всем мире знают, какую страну они представляют, и сочувствуют», — отметил Михаил Дегтярев.

Дарья Беззубова

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