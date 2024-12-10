США выделили Украине 20 млрд долларов за счет доходов от активов России

Фото: Татьяна Демина

Минфин США выделил Украине кредит в 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС.



Как говорится в заявлении ведомства, деньги направили в рамках инициативы стран G7 по предоставлению Киеву займа на 50 млрд долларов.

— Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку, — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она добавила, что Вашингтон намерен ужесточать санкции против России.



Дарья Пузикова