В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Фото: Максим Платонов

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Анастасия Фартыгина