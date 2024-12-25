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В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

07:56, 25.12.2024
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Фото: Максим Платонов

В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Анастасия Фартыгина

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