ФСБ предотвратила теракт против руководителя ОПК в Подмосковье

Фото: Максим Платонов

ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя одного из подмосковных оборонно-промышленных предприятий, выпускающего продукцию для Минобороны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. По данным ФСБ, за подготовкой теракта стояли украинские спецслужбы.

По делу задержаны семь граждан России, проживающие в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних. Задержанные, как утверждается, были причастны к организации наблюдения за автомобилем объекта, изготовлению самодельного взрывного устройства и его закладке для последующего подрыва.

В ФСБ заявили, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием. По данным следствия, они координировались сотрудниками спецслужб Украины через зарубежные интернет-мессенджеры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее эта же группа, по информации ФСБ, занималась установкой и обслуживанием оборудования для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляла вывод и обналичивание полученных преступным путем средств.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК). Расследование ведет подмосковный главк Следственного комитета РФ.

Рената Валеева