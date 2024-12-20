С кубанских пляжей вывезено более 4 тыс. тонн грунта, загрязненного мазутом

Фото: Галия Шакирова

Спасатели и волонтеры собрали с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края более 4 000 тонн грунта, загрязненного в результате разлива топлива после крушения танкеров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Всего обследовано 24 квадратных километра акватории. В районе затопления носовой части танкера «Волгонефть-212» обработано сорбентом 7 500 кв. м, собрано 10 тонн нефтеводяной смеси.

В ликвидации последствий ЧП задействовано более шести тыс. человек и 311 единиц техники. Росморречфлот сообщает о продолжении работ по обследованию затонувших судов, установке боновых ограждений и сбору нефтепродуктов с воды и берега. За последние сутки силами судов «Морспасслужбы» обследовано более 20 кв. км акватории, собрано 15 тонн нефтесодержащих отходов, обработано сорбентом более 5 000 кв. м загрязненной акватории.

В порту Анапа собрано 4,1 тонны нефтепродуктов, а всего с береговой линии — 22 тонны. Планируется увеличение количества задействованных сил и средств.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с участием танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. Один член экипажа погиб, остальные эвакуированы. Разлив нефтепродуктов затронул значительный участок побережья Краснодарского края — более 49 километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.

Рената Валеева