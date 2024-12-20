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Происшествия

После крушения танкера в Черном море зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов

16:21, 20.12.2024
После крушения танкера в Черном море зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов
Фото: Максим Платонов

Водолазы обследовали затонувшую часть танкера «Волгонефть-212» в Черном море и зафиксировали незначительный выход нефтепродуктов из поврежденных танков. Об этом сообщает ТАСС.

Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов в районе крушения установлены боновые заграждения.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с участием танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. Один член экипажа погиб, остальные эвакуированы. Разлив нефтепродуктов затронул значительный участок побережья Краснодарского края — более 49 километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.

На 18 декабря спасатели и волонтеры уже собрали с черноморского побережья около 80 тонн нефтепродуктов.

Рената Валеева

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Происшествия

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