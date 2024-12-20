После крушения танкера в Черном море зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов
Водолазы обследовали затонувшую часть танкера «Волгонефть-212» в Черном море и зафиксировали незначительный выход нефтепродуктов из поврежденных танков. Об этом сообщает ТАСС.
Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов в районе крушения установлены боновые заграждения.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с участием танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут. Один член экипажа погиб, остальные эвакуированы. Разлив нефтепродуктов затронул значительный участок побережья Краснодарского края — более 49 километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.
На 18 декабря спасатели и волонтеры уже собрали с черноморского побережья около 80 тонн нефтепродуктов.
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