С пляжей Кубани собрано около 80 тонн нефтепродуктов после крушения танкеров

Фото: Ринат Назметдинов

Спасательные работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе продолжаются. Спасатели и волонтеры уже собрали с черноморского побережья около 80 тонн нефтепродуктов. За последние сутки было очищено около 4 км береговой линии, при этом с начала работ собрано порядка 67 тонн нефтепродуктов, пишет «Интерфакс».

В ликвидации последствий аварии задействовано около 2700 человек.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошла авария с участием танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших мазут. Один член экипажа погиб, остальные эвакуированы. Разлив нефтепродуктов затронул значительный участок побережья Краснодарского края — более 49 километров от поселка Веселовка до станицы Благовещенской. В нескольких населенных пунктах введен режим ЧС.

Рената Валеева