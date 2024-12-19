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Владимир Путин: «Российские войска активно продвигаются на фронте, возвращая территории»

12:48, 19.12.2024

Российские военные занимают квадратные километры территорий

Владимир Путин: «Российские войска активно продвигаются на фронте, возвращая территории»
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска активно продвигаются на фронте, возвращая территории. Ситуация на фронте специальной военной операции претерпевает значительные изменения, российские бойцы ежедневно освобождают большие территории.

— Ситуация меняется кардинально, я хочу это подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день российские военные занимают квадратные километры территорий. Кроме того, российская армия движется к решению первостепенных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции, — заявил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина

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