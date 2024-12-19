Владимир Путин: «Российские войска активно продвигаются на фронте, возвращая территории»
Российские военные занимают квадратные километры территорий
Российские войска активно продвигаются на фронте, возвращая территории. Ситуация на фронте специальной военной операции претерпевает значительные изменения, российские бойцы ежедневно освобождают большие территории.
— Ситуация меняется кардинально, я хочу это подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день российские военные занимают квадратные километры территорий. Кроме того, российская армия движется к решению первостепенных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции, — заявил Владимир Путин.
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