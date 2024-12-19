Путин выступил за ужесточение ответственности для телефонных мошенников

Фото: Мария Зверева

Владимир Путин выступил с инициативой ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников. Он подчеркивает важность принятия более строгих мер в борьбе с этим явлением, чтобы защитить граждан от мошеннических схем.

— То, что происходит сейчас, вызывает большую тревогу. Объемы этого жульничества зашкаливают. Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность тех, кто позволяет открывать карты на свое имя, которые после используются мошенниками, — подчеркнул Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.





Анастасия Фартыгина