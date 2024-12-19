Владимир Путин заявил, что начать СВО на Украине надо было раньше

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Владимир Путин заявил, что если бы была возможность оглянуться на события 2022 года, он пришел бы к выводу, что принятое тогда решение следовало бы реализовать раньше.

— Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше, — сказал Путин.



Президент добавил, что, если оглянуться на прошедшие события, России следовало начать подготовку к СВО гораздо раньше, чтобы избежать спонтанности.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года с объявления президента страны Владимира Путина.

Анастасия Фартыгина