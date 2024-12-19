Владимир Путин заявил, что начать СВО на Украине надо было раньше
Владимир Путин заявил, что если бы была возможность оглянуться на события 2022 года, он пришел бы к выводу, что принятое тогда решение следовало бы реализовать раньше.
— Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше, — сказал Путин.
Президент добавил, что, если оглянуться на прошедшие события, России следовало начать подготовку к СВО гораздо раньше, чтобы избежать спонтанности.
Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года с объявления президента страны Владимира Путина.
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