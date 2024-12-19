Сельское хозяйство стало ключевой отраслью в России
Владимир Путин выделил сельское хозяйство как ключевую отрасль страны, отметив, что оно успешно развивается и дает положительные результаты.
— Россия занимает позицию крупнейшего экспортера пшеницы в мире, — заявил Путин.
Также президент подтвердил оценку сбора зерна в России, которое достигло в 2024 году 130 млн тонн.
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