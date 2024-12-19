Новости общества

04:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сельское хозяйство стало ключевой отраслью в России

15:37, 19.12.2024
Сельское хозяйство стало ключевой отраслью в России
Фото: Реальное время

Владимир Путин выделил сельское хозяйство как ключевую отрасль страны, отметив, что оно успешно развивается и дает положительные результаты.

— Россия занимает позицию крупнейшего экспортера пшеницы в мире, — заявил Путин.

Также президент подтвердил оценку сбора зерна в России, которое достигло в 2024 году 130 млн тонн.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также