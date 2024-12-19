Президент России: «Работу по укреплению первичного звена здравоохранения нужно продолжить»

Фото: Мария Зверева

Владимир Путин подчеркнул важность продолжения работы по укреплению первичного звена здравоохранения.

Помимо этого, глава государства заявил, что местные органы власти должны обеспечить равномерное распределение нагрузки на медицинских работников, чтобы избежать нехватки кадров в первичном звене.

— Главная проблема с кадрами находится в первичном звене здравоохранения. У нас есть стационары, и там работают врачи и доктора, и там практически с кадрами вопросов нет, а в первичном звене есть. Но из этого вытекает понятный вывод. Это прежде всего вопрос организации здравоохранения в регионах России. И это задача местных органов власти в области здравоохранения — распределить нагрузку, — сказал Путин.

Президент добавил, что в стране продолжают работать над повышением привлекательности работы в отрасли здравоохранения. За прошлые годы в России отмечен приток 17,5 тысячи специалистов, чего недостаточно, считает Путин.

В первичные звенья здравоохранения входят поликлиники, ФАПы, амбулатории и кабинеты врачей.

Анастасия Фартыгина