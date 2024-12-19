Объем торговли между Россией и Китаем составляет 220–240 млрд долларов

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин сообщил, что объем торговли между Россией и Китаем составляет 220—240 миллиардов долларов, и подчеркнул, что рост этого показателя продолжается. Он сделал это заявление на пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным», отметив, что в 2025 году страны отпразднуют 75-летие установления дипломатических отношений. Путин также добавил, что, по различным оценкам, в следующем году ожидается рост торговли на 3%.

— По разным оценкам, 220—230, по китайской статистике, до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, составил оборот, и рост продолжается, — заявил Владимир Путин.





Анастасия Фартыгина