Владимир Путин сравнил помилование Хантера Байдена с историей о сыне Сталина

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин сравнил помилование Хантера Байдена с историей о сыне Сталина, который оказался в плену. Сын президента США Джо Байдена был помилован решением главы американского государства.

Путин подчеркнул, что, в отличие от современных подходов, Иосиф Сталин не согласился на обмен своего сына, который был в плену, подчеркивая важность стойкости в сложных ситуациях.

— Он политик. И всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. В Байдене больше человека, чем политика, я бы не осуждал его за это, — сказал Путин.

Хантера Байдена привлекали к ответственности по двум уголовным делам. Сын президента США был помилован, а сам Джо Байден назвал дело в отношении Хантера Байдена «преследованием по политическим мотивам».

Анастасия Фартыгина