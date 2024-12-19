Путин: «Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет»

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пообещал навести порядок с выдачей льготных ипотек. По его словам, семейная и сельскохозяйственная ипотека точно остается.



Как подметил глава России, в конечном итоге все связано с субсидиями со стороны государства, для банков это только удовольствие должно быть — получать от государства деньги. Владимир Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Сельской ипотеки это тоже касается. Он обещал «навести порядок» с выдачей льготных ипотек.

— Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Прошу правительство обеспечить объемы необходимых субсидий, мы здесь наведем порядок. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, — сообщил Владимир Путин.



Анастасия Фартыгина