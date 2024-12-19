Татарстанцев предупредили об ухудшении видимости, метели и сильном ветре

Фото: Динар Фатыхов

В пятницу, 20 декабря, в Татарстане прогнозируются туман, метель и порывистый ветер, скорость которого может достигать 15 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.



В течение дня и вечером в некоторых местах будет идти мокрый снег, а местами в районах возможна метель. Ночью скорость ветра может достигать 3—8 м/с, а днем — 15 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -11... -16 градусов, а при прояснениях — до -20 градусов. Днем температура повысится до -6 градусов. На дорогах будет скользко.

Напомним, по республике температура воздуха в ближайшие дни будет меняться от -20 до +5 градусов, возможны снег, метель, сильный ветер и гололед. Это может сказаться на метеозависимых людях.



Дарья Пузикова