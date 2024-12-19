В России планируется развитие скоростного интернета через спутниковые группировки
Президент России заявил о планах по развитию скоростного интернета в стране, в том числе через спутниковые группировки. Он подчеркнул, что в процессе развития интернета не предвидится серьезных сбоев.
— У нас есть программа развития интернета, скоростного интернета, развития вообще связи. Особенно это касается спутниковой группировки, связанной с организацией связи. Все это, безусловно, будет делаться... Никаких сбоев здесь не будет, будем идти по этому плану, — сообщил Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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