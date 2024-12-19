Президент России назвал ключевую цель создания фонда «Защитники Отечества»
Президент России Владимир Путин заявил, что фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военнослужащих, которые уходят со службы, но нуждаются во внимательном отношении со стороны государства.
— Фонд «Защитники Отечества» для этого был и создан, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства. Фонд был создан после встречи с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки недостаточно, — сказал Путин.
Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле 2023 года, через год после начала СВО. Филиалы фонда существуют в большинстве регионов страны, в том числе в Татарстане. Председателем фонда «Защитники Отечества» является Анна Цивилева.
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