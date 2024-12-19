Президент России назвал ключевую цель создания фонда «Защитники Отечества»

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин заявил, что фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военнослужащих, которые уходят со службы, но нуждаются во внимательном отношении со стороны государства.

— Фонд «Защитники Отечества» для этого был и создан, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства. Фонд был создан после встречи с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки недостаточно, — сказал Путин.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле 2023 года, через год после начала СВО. Филиалы фонда существуют в большинстве регионов страны, в том числе в Татарстане. Председателем фонда «Защитники Отечества» является Анна Цивилева.

Анастасия Фартыгина