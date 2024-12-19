Минобороны ускорит процесс принятия решений по выплатам семьям участников СВО
Владимир Путин заявил, что Министерству обороны необходимо ускорить процесс принятия решений по выплатам семьям участников спецоперации, которые попали в плен.
— Необходимо сократить срок принятия решений по мерам поддержки. Мы обсуждали этот вопрос, и я перед министром обороны ставил этот вопрос. Он знает об этой проблеме. Здесь как минимум две вещи нужно сделать: нужно принять, ускорить или сократить сроки принятия окончательных решений, потому что информации нет, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях, боевые там не получают и так далее, и сокращается объем поддержки семей. И здесь Министерство обороны вместе с правительством должны принять другое решение, которое может заменить хотя бы часть этих выплат, — сообщил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
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