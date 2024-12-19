Мошеннические кол-центры на Украине не включены в перечень целей для российских ударов

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Владимир Путин отметил, что мошеннические кол-центры на Украине не должны быть включены в перечень целей для российских ударов, так как в этот список входят только военные объекты. Об этом президент России заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

— У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решения, но на кол-центры боезапасы тратить не будем. Нужно принимать соответствующие решения внутри России, в соответствующих инстанциях, в Центральном банке, в правительстве Российской Федерации и органах внутренних дел, — подчеркнул президент.





Анастасия Фартыгина