Путин призвал банки тщательно проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов
Владимир Путин призвал банки тщательно проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он отметил, что хотя российские финансовые учреждения научились быстро оформлять кредиты, их обязанностью остается обязательная проверка способности заемщиков справляться с платежами.
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