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Путин призвал банки тщательно проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов

14:28, 19.12.2024
Путин призвал банки тщательно проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов
Фото: Реальное время

Владимир Путин призвал банки тщательно проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Он отметил, что хотя российские финансовые учреждения научились быстро оформлять кредиты, их обязанностью остается обязательная проверка способности заемщиков справляться с платежами.

Анастасия Фартыгина

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