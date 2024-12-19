Иранская компания «Волф Продакшн» планирует открыть в Челнах сборку автомобилей-трейлеров
Иранская машиностроительная компания «Волф Продакшн» планирует открыть в Набережных Челнах сборку автомобилей-трейлеров. Об этом заявил глава города Наиль Магдеев на муниципальном часе в АИР.
Инвестиции составили 11,3 млрд руб. Заявка будет рассматриваться на ближайшем заседании Инвестиционного совета Татарстана
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