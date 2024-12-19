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Иранская компания «Волф Продакшн» планирует открыть в Челнах сборку автомобилей-трейлеров

14:55, 19.12.2024
Иранская компания «Волф Продакшн» планирует открыть в Челнах сборку автомобилей-трейлеров
Фото: Мария Зверева

Иранская машиностроительная компания «Волф Продакшн» планирует открыть в Набережных Челнах сборку автомобилей-трейлеров. Об этом заявил глава города Наиль Магдеев на муниципальном часе в АИР.

Инвестиции составили 11,3 млрд руб. Заявка будет рассматриваться на ближайшем заседании Инвестиционного совета Татарстана

Луиза Игнатьева

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