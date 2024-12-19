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Путин: «Генетика является одним из ключевых современных направлений для России»

15:41, 19.12.2024
Путин: «Генетика является одним из ключевых современных направлений для России»
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что генетика является одним из ключевых современных направлений для страны.

— Область генетики является одним из ключевых современных направлений для России. Она сейчас развивается как раз применительно и в интересах сельского хозяйства наиболее высокими темпами, — сказал глава государства.

Путин отметил важность постоянного внимания к области генетики. В частности, он призвал создавать условия для привлечения в эту сферу молодых людей.

Ранее, осенью 2023 года, президент России назвал генетику «оружием разрушительной силы».

Анастасия Фартыгина

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