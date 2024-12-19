Владимир Путин после введения санкций перевел свои средства в банк «Россия»

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин рассказал, что после введения санкций он перевел свои средства в банк «Россия». Также президент России сообщил, что получает зарплату на этот счет.

— Когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют, — сказал Путин.

Впервые под санкции банк «Россия» попал в 2014 году со стороны США. Весной 2022 года банк попал в санкционный список Евросоюза.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 19 декабря в Москве и продлилась свыше четырех часов.

Анастасия Фартыгина