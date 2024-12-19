Владимир Путин после введения санкций перевел свои средства в банк «Россия»
Владимир Путин рассказал, что после введения санкций он перевел свои средства в банк «Россия». Также президент России сообщил, что получает зарплату на этот счет.
— Когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют, — сказал Путин.
Впервые под санкции банк «Россия» попал в 2014 году со стороны США. Весной 2022 года банк попал в санкционный список Евросоюза.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 19 декабря в Москве и продлилась свыше четырех часов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.