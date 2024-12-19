Предложение назначить Анну Цивилеву на должность замминистра обороны поступило от Белоусова

Владимир Путин сообщил во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что предложение назначить Анну Цивилеву на должность замминистра обороны поступило ему от Андрея Белоусова.



— Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева пришла на работу в Министерство обороны, но потом все-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает, целесообразно будет организовать такую бесшовную работу, — пояснил Владимир Путин.



Анастасия Фартыгина