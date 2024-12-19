Президент России пообещал разобраться с нехваткой фармпрепаратов в стране

Фото: Татьяна Демина

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с нехваткой фармпрепаратов в стране. Он сообщил, что проведет обсуждение этой проблемы с правительством в ближайшее время.

Одной из основных причин дефицита, в частности физраствора, Путин назвал проблемы с упаковкой, которые возникли из-за задержек со стороны Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли.



— Просто два ведомства своевременно не приняли решения по ценам на эту упаковку, и для производителей предлагаемая стоимость стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей. Все решения уже приняты, очень надеюсь, что этих сбоев не будет, — сказал Путин.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 19 декабря в Москве и продлилась более четырех часов.

Анастасия Фартыгина