Владимир Путин ответил на 30 вопросов в рамках прямой линии за первые два часа

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

Президент России Владимир Путин ответил на 30 вопросов за первые два часа прямой линии с россиянами. В ходе общения, которое транслировалось в прямом эфире, большинство вопросов касались политической жизни страны.

Интерес граждан и журналистов был сосредоточен на вопросах о Курской области, ракетном комплексе «Орешник», материнском капитале, ключевой ставке и суверенитете страны.

Анастасия Фартыгина