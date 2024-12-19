Владимир Путин ответил на 30 вопросов в рамках прямой линии за первые два часа
Президент России Владимир Путин ответил на 30 вопросов за первые два часа прямой линии с россиянами. В ходе общения, которое транслировалось в прямом эфире, большинство вопросов касались политической жизни страны.
Интерес граждан и журналистов был сосредоточен на вопросах о Курской области, ракетном комплексе «Орешник», материнском капитале, ключевой ставке и суверенитете страны.
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