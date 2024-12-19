Путин заявил о необходимости помогать населению регионов вечной мерзлоты

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Владимир Путин подчеркнул необходимость уделять внимание населению регионов, которые могут оказаться под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты.

— Это не эфемерные подсчеты, это говорят серьезные ученые, что будет таять вечная мерзлота. Если она будет таять, то прибрежные регионы России могут оказаться под угрозой. У нас есть целые поселки и города, которые на сваях стоят, вбитых в вечную мерзлоту. Это наши прибрежные города, включая даже Петербург. Надо думать, что дальше будет, — заявил Путин.

По некоторым данным, от 40 до 60% территории России находится или находилось в районах вечной мерзлоты. Наибольшее распространение — в Восточной Сибири и Забайкалье. Специалисты полагают, что в случае таяния вечной мерзлоты город Санкт-Петербург может полностью уйти под воду.

Анастасии Фартыгина