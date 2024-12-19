СМИ: экс-замминистра обороны России был создателем и главой ОПГ

Фото: Ирина Плотникова

Бывший замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, которого обвиняют в мошенничестве, создал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции судебные материалы.

«Проведенным расследованием установлено, что Булгаков, ранее занимавший должность заместителя министра обороны Российской Федерации, с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан… а также неустановленных лиц», — говорится в документе.

Напомним, недавно Басманный суд Москвы принял решение о блокировке финансовых активов, принадлежащих Дмитрию Булгакову и его жене. Оба обвиняются в мошенничестве.

«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу. Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года», — говорится в документе.

Булгакова задержали в июле этого года по делу о коррупции. В случае признания генерала армии виновным его имущество будет использовано для возмещения ущерба.

Галия Гарифуллина