Путин заинтересован в привлечении высококвалифицированных специалистов
Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил о заинтересованности страны в привлечении высококвалифицированных специалистов.
— Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники. В том числе и те, которые являются носителями наших традиционных ценностей. Это сложно определить. Но для того чтобы сделать это эффективно, нужно над этим работать. Будем продолжать это делать, — добавил Владимир Путин.
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