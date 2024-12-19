Путин заинтересован в привлечении высококвалифицированных специалистов

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил о заинтересованности страны в привлечении высококвалифицированных специалистов.

— Мы заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали высококвалифицированные работники. В том числе и те, которые являются носителями наших традиционных ценностей. Это сложно определить. Но для того чтобы сделать это эффективно, нужно над этим работать. Будем продолжать это делать, — добавил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина