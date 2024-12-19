Владимир Путин сообщил, что на Украине осуществляется «растерзание» РПЦ

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин сообщил, что на Украине осуществляется «растерзание» Русской православной церкви, однако в мировом сообществе это явление предпочитают игнорировать. Это заявление российский лидер сделал в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

— То, что происходит с украинской православной церковью, — это вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Я думаю, что тем, кто это делает, это еще аукнется. Они ведь даже не атеисты — эти люди. Атеисты — это люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждения. А это не атеисты, это люди вообще безо всякой веры, такие безбожники, — заявил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина