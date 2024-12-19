Владимир Путин выступил против выноса тела Ленина из мавзолея
Президент России Владимир Путин выступил против выноса тела Владимира Ленина из мавзолея. Глава государства назвал такой вопрос чрезвычайно чувствительным для некоторых слоев населения.
— Наверное, когда-то общество к этому придет. Но сегодня в России мы не должны принимать решения, способные расколоть наше общество, — сказал Путин.
Президент отметил, что до тех пор, пока существует поколение людей, связывающее с Лениным определенные достижения советской эпохи, такие действия нецелесообразны. Он подчеркнул важность уважения к исторической памяти и чувствам людей, которые оценивают прошлое по достоинству.
Мавзолей Ленина был построен в 1924 году и находится на Красной площади в Москве.
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