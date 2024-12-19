Владимир Путин выступил против выноса тела Ленина из мавзолея

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин выступил против выноса тела Владимира Ленина из мавзолея. Глава государства назвал такой вопрос чрезвычайно чувствительным для некоторых слоев населения.

— Наверное, когда-то общество к этому придет. Но сегодня в России мы не должны принимать решения, способные расколоть наше общество, — сказал Путин.

Президент отметил, что до тех пор, пока существует поколение людей, связывающее с Лениным определенные достижения советской эпохи, такие действия нецелесообразны. Он подчеркнул важность уважения к исторической памяти и чувствам людей, которые оценивают прошлое по достоинству.

Мавзолей Ленина был построен в 1924 году и находится на Красной площади в Москве.



Анастасия Фартыгина