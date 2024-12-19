Пенсионерка Казани рассказала Путину, как стала жертвой мошенников

Фото: Михаил Захаров

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, жительница Казани поделилась своей историей о том, как стала жертвой мошенников, задолжав двум банкам 1,9 млн рублей. Женщина выразила недоумение, как банки могут одобрять такие кредиты без проверки документов, учитывая ее пенсию в 18 тыс. рублей, что значительно меньше ежемесячного платежа. Она предложила более жесткие меры для контроля выдачи кредитов, особенно для пожилых заемщиков.

Путин подчеркнул, что банки, действительно, научились быстро выдавать кредиты, но они обязаны проверять платежеспособность клиентов. Он отметил, что текущая ситуация вызывает серьезную тревогу и объем мошенничества зашкаливает. Путин предложил ввести более строгие меры: кредиты до 50 тыс. рублей можно выдавать в онлайн-режиме, но суммы от 50 до 200 тыс. рублей требуют проверки, а для кредитов свыше 200 тыс. рублей необходимо увеличивать срок рассмотрения заявки до нескольких дней.



Анастасия Фартыгина